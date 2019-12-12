أتلتيكو يلتحق باليوفي لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

لم ينتظر أتلتيكو مدريد هدية اليوفي بإيقاف بايرليفركوزن، فقد افتك ورقة الترشح وأكمل عقد الفرق الستة عشر المترشحة إلى الدور القادم من دوري أبطال أوروبا في آخر جولات دور المجموعات بثنائية في شباك لوكوموتيف موسكو الروسي الذي حل ضيفا على ملعب الواندا ميتروبوليتانو ولم يكن طامعا إلا في الحصول على مقعد في اليوروباليغ بحصوله على المركز الثالث في المجموعة، لكن ذلك لم يحصل.

ولم يترك فريق العاصمة الإسبانية مجالا لفريق العاصمة الروسية إذ بدأ هجماته منذ الدقيقة الأولى وتحصل على ركلة جزاء تسبب بها حارس لوكوموتيف الذي عاد وأصلح خطأه بالتصدي لها، لكنه لم يتمكن من صد الثانية التي احتسبها الحكم إثرعشرين ثانية من حدوثها بعد الرجوع للفار فقد تقدم لها جواو فيليكس ووضعها زاحفة قوية في الدقيقة السابعة عشرة.

بعدها بتسع دقائق تلقى موراتا تمريرة سجل منها هدفا تم إلغاؤه بداعي التسلسل، واستمر الشوط الثاني على نفس النسق تقريبا، أتلتيكو يهاجم ولوكوموتيف ظل يدافع حتى تلقى الهدف الثاني من فليبي في الدقيقة الرابعة والخمسين من زمن المباراة التي انتهت بفوز اتلتيكو وترشحه لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

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