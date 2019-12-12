أتلانتا يتأهل لدور الـ16 على حساب شاختار

بعد ضمان مانشستر سيتي الترشح لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا على رأس المجموعة الثالثة تبقى مقعد واحد تنافست عليه ثلاثة فرق، وهي دينامو زغرب الكرواتي وشاختار دونيتسك الأوكراني وأتلانتا الإيطالي.

فبالنظر لنتيجة مباراة دينامو زغرب التي انتهت بخسارته من مانشستر سيتي برباعية تناوب على تسجيلها غابرييل خيسوس في ثلاث مناسبات وفيل فودين في مناسبة، فإن أتلانتا الذي كان يقبع في آخر المجموعة بأربع نقاط ، كان ترشحه حسابيا هو الأصعب.

أما شاختار دونيتسك كان يكفيه التعادل على أرضه لضمان الترشح، لكن لاعبي أتلانتا أبوا إلا أن يسجلوا أسماءهم بثلاثية ذهبية افتتحها تيموثي كاستانيي في الدقيقة السادسة والستين بهدف شكك به الأوكرانيون، لكن الحكم أنصف الطليان بعد العودة للفار.

وما “زاد الطين بلة” بالنسبة لشاختار خروج لاعبه دوس سانتوس بالبطاقة الحمراء في الدقيقة السابعة والسبعين والتي أعقبها بثلاث دقائق الهدف الثاني لأتلانتا عن طريق بازاليتش، وقبل نهاية المباراة بدقيقة استغل جوسينس كرة خاطئة من الدفاع ليختم بها الثلاثية التاريخية لأتلانتا الذي خطف ورقة الترشح من عقر شاختار كأول فريق يتأهل إلى دور الستة عشر من البطولة بعد خسارته لأول ثلاث جولات في المجموعات.

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