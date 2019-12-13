اخبار الرياضة

وصول فريق نادي الجمارك إلى إيطاليا

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة اتحاد الجمارك الرياضي للكاراتيه يوم الخميس إلى مدينة فينسيا الإيطالية حيث أجرى رياضيي الفريق أول حصصهم التدريبية في القاعة المستضيفة للبطولة.

وسيستهل فريق اتحاد الجمارك الرياضي للكاراتيه يوم السبت مشاركته في منافسات بطولة فينيسيا الدولية بمشاركة أكثر من 3000 رياضي، حيث من المقرر أن تتواصل البطولة حتى 17 من ديسمبر الجاري.

وتضم بعثة نادي الجمارك 8 لاعبين وهم وسام زويليمة، وبشير الدويبين، ومحمد الشعافين، ومؤيد سويسي، ومحمد فرحات، وعبدالرحمن كريمة، وهمام القزلة، ومحمد رمضان ، وبإشراف المدرب الوطني يوسف المزلع الذي كان قد اجتاز امتحانات للمدربين وتحصل من خلالها على شهادة تدريب قبل بداية البطولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك