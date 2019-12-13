وصول فريق نادي الجمارك إلى إيطاليا

وصلت بعثة اتحاد الجمارك الرياضي للكاراتيه يوم الخميس إلى مدينة فينسيا الإيطالية حيث أجرى رياضيي الفريق أول حصصهم التدريبية في القاعة المستضيفة للبطولة.

وسيستهل فريق اتحاد الجمارك الرياضي للكاراتيه يوم السبت مشاركته في منافسات بطولة فينيسيا الدولية بمشاركة أكثر من 3000 رياضي، حيث من المقرر أن تتواصل البطولة حتى 17 من ديسمبر الجاري.

وتضم بعثة نادي الجمارك 8 لاعبين وهم وسام زويليمة، وبشير الدويبين، ومحمد الشعافين، ومؤيد سويسي، ومحمد فرحات، وعبدالرحمن كريمة، وهمام القزلة، ومحمد رمضان ، وبإشراف المدرب الوطني يوسف المزلع الذي كان قد اجتاز امتحانات للمدربين وتحصل من خلالها على شهادة تدريب قبل بداية البطولة.

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