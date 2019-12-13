المصراتي يسجل أول أهدافه في اليوروباليغ

سجل اللاعب الدولي الليبي المعتصم المصراتي لاعب نادي فيتوريا غيماريش أول أهدافه في آخر جولة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وجاء هدف المصراتي الثاني لفريقه بلعبة جميلة من داخل منطقة الجزاء للفريق الخصم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني في الدقيقة 85 من عمر المباراة التي انتهت لصالح فريق فيتوريا بـ 3 أهداف لهدفين، وعلى الرغم من هذا الانتصار فإن الفريق البرتغالي ودع اليوروباليغ لوقوعه في آخر ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات البطولة بـ5 نقاط فيما ترشح آينتراخت فرانكفورت لحصوله على 9 نقاط في المركز الثاني .

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