اخبار الرياضة

إشهار نقابة الإعلاميين الرياضيين في الجفرة

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صباح يوم الأربعاء ، داخل قاعة الاجتماعات بالمركز الثقافي في مدينة سوكنة ، وبحضورِ مندوبي مدن بلدية الجفرة وهي ودان والفقهاء و سوكنة و هون وزلة ” عُقد الأجتماعُ التأسيسي والإشهاري لنقابةِ الإعلاميين الرياضيين في البلدية .

المجتمعين يشكلون مجلس إدارة النقابة الحالي إلى حينِ انخراط أكبر عدد من الصحفيين في هذه النقابة من خلال الإعلانات للإنتساب لها من أجل تشكيل جمعيتها العمومية حتى تتمكن من الدعوة لعقد الاجتماع ويعاد فيه تشكيل وانتخاب مجلس الإدارة ووضع كافة الترتيبات الإدارية والفنية والتنظيمية ووضع اللائحة العامة لهذه النقابة , والتي تتبع إداريا للنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين في ليبيا.

هذا الإجتماع وضح للحضور أهداف النقابة ، وكيفية الانتساب لها من الإعلاميين والصحفيين المختصين في المجال و التغطيات للأحداث الرياضية ، حيث تمكن بطاقة انتساب النقابة من متابعة وتغطية كل المواعيد الرياضية التي تقام داخل البلدية أو في عموم البلاد أو حتى الخارجية بمرافقة البعثات الرياضية الليبية خارج البلاد .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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