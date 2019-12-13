نادي التحدي في مرزق يحيي ذكرى تأسيسه

فعاليات ومناشط رياضية متنوعة نظمها نادي التحدي بمنطقة حج حجيل في بلدية مرزق بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسه ، وتنوعت هذه الفعاليات بين العدو الصحراوي لمسافة ثلاثة كم لفئة الأواسط ونفس المسافة لسباق الدراجات بمشاركة شباب النادي والمنطقة وبتنظيم مشترك بين الإدارة و جمعية قدامى الرياضيين في النادي وبحضور عدد من الأندية الرياضية الأخرى في حوض مرزق.

في الفترة المسائية كان الموعد مع مباراة ودية بين فريقين من قدامى الرياضيين باستذكار لإنجازاتهم في مرحلة الشباب وتسليم طموحاتهم وآمالهم في إنجازاتٍ أفضل الي شباب اليوم.

وزينت نهاية الفعاليات كؤوس توجت انتصارات النادي في محافل رياضية سابقة وكُرم خلالها مؤسس النادي والأوائل من قدامى الرياضيين من فنيين وإداريين ولاعبين وأول لجنة عمومية وأول لجنة إدارية والقدامى المشاركين في المباراة الودية والشباب الفائزين في مسابقة العدو الصحراوي ومسابقة الدراجات في الفترة الصباحية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية