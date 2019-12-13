بايرن ميونيخ يحدد موعد عودة كومان

أعلن بايرن ميونيخ عن موعد عودة لاعبه الفرنسي كينجسلي كومان للمشاركة في التدريبات بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق الأخيرة أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا .

وكشف طبيب الفريق البافاري فيلهم مولر عبر موقع النادي الرسمي بأن كومان كان محظوظاً للغاية بعدم تضرر أربطة ركبته اليسرى بصورة مباشرة بعد الإصابة في ختام دور المجموعات أمام توتنهام، مشيراً بأن اللاعب الفرنسي بحاجة للراحة خلال المباريات الثلاث القادمة وسيكون ضمن تحضيرات الفريق خلال العطلة الشتوية بداية يناير المقبل .

وكان بايرن ميونيخ قد أعلن بأن كومان يعاني من تمزق على مستوى أربطة الركبة بالإضافة إلى إصابة أخرى في مفصل الركبة، لكن إدارة النادي طمأنت مشجعي الفريق بشأن موعد عودته للملاعب .

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