اخبار الرياضة

بايرن ميونيخ يحدد موعد عودة كومان

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن بايرن ميونيخ عن موعد عودة لاعبه الفرنسي كينجسلي كومان للمشاركة في التدريبات بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق الأخيرة أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا .

وكشف طبيب الفريق البافاري فيلهم مولر عبر موقع النادي الرسمي بأن كومان كان محظوظاً للغاية بعدم تضرر أربطة ركبته اليسرى بصورة مباشرة بعد الإصابة في ختام دور المجموعات أمام توتنهام، مشيراً بأن اللاعب الفرنسي بحاجة للراحة خلال المباريات الثلاث القادمة وسيكون ضمن تحضيرات الفريق خلال العطلة الشتوية بداية يناير المقبل .

وكان بايرن ميونيخ قد أعلن بأن كومان يعاني من تمزق على مستوى أربطة الركبة بالإضافة إلى إصابة أخرى في مفصل الركبة، لكن إدارة النادي طمأنت مشجعي الفريق بشأن موعد عودته للملاعب .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك