الهلال يتلقى موافقة مبدئية من 3 أندية عربية للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا

كشف الإعلامي ناصر الفرجاني، أن أندية الملعب التونسي واتحاد العاصمة الجزائري وأحد الأندية الموريتانية أبدت موافقتها على المشاركة في بطولة شمال أفريقيا التي من المقرر أن يستضيفها نادي الهلال.

وأوضح الفرجاني فوزي اجعودة نائب رئيس نادي الهلال سيتلقى خلال الأسبوع المقبل الرد النهائي من الاتحاد الإفريقي على استضافة نادي الهلال لبطولة شمال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يستضيف نادي الهلال بطولة شمال أفريقيا في الفترة ما بين 20 ديسمبر الجاري و10 من يناير المقبل، حيث من المتوقع أن تشارك أحد الأندية الليبية في البطولة.

من جانبه، أكد محمد احواس مدير أكاديمية برشلونة فرع شمال أفريقيا أنه سيتم الانتهاء من بناء موقع الأكاديمية في بنغازي على أن يشرف على العملية التدريبية في الأكاديمية طاقم تدريب اسباني بالكامل.

وتأتي البطولة في بادرة مميزة من نوعها للكرة الليبية، من أجل إعادة الحياة إلى الملاعب الليبية وللرياضة بشكل عام، كما ستكون البطولة فرصة مميزة لعودة الأندية الليبية لاستضافة مبارياتها الإفريقية على الملاعب الليبية.

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