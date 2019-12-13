المصراتي يسجل ويقود غيماريش للفوز على آينتراخت في الدوري الأوروبي

قاد الدولي الليبي المعتصم المصراتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيتوريا غيماريش البرتغالي فريقه للفوز على نظيره آينتراخت فرنكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الأخيرة من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وخاض لاعبنا الدولي مباراة اليوم بشكل أساسي مع الفريق البرتغالي، كما نجح المصراتي في تسجيل الهدف الثاني لفريقه خلال المباراة.

وتقدم دييجو كوستا لغيماريش في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، وتعادل ميديل سيلفا للفريق الألماني في الدقيقة 31، في حين تقدم دايتش كامادا بالهدف الثاني لآينتراخت في الدقيقة 31 من زمن الشوط الذي انتهي بهدفين لهدف لصالح الفريق الألماني.

وخلال الشوط الثاني، عدل المعتصم المصراتي النتيجة لصالح غيماريش وتحديداً في الدقيقة 85 من زمن المباراة، ونجح ماركوس إدواردز في إحراز هدف الفوز للفريق البرتغالي في الدقيقة 87 من زمن المباراة.

ورغم فوز هزيمة آينتراخت إلا أنه تأهل للدور التالي من بطولة الدوري الأوروبي، في حين ودع فريق غيماريش البطولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية