منتخب الصالات يصل المغرب لخوض معسكر إعدادي لبطولة أفريقيا

وصلت بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات إلى العاصمة المغربية الرباط، للدخول في معسكر إعداد خارجي مغلق لمدة أسبوعين في إطار الاستعداد لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المغرب 2020.

ويخوض منتخب الصالات المعسكر الإعدادي بمدينة القنيطرة المغربية بداية من غدٍ الأربعاء والذي سيتواصل لمدة أسبوعين وذلك تحت إشراف المدرب الإسبانى الجديد خوليو فيرنانديز والذي تم التعاقد معه من قبل الاتحاد الليبي لكرة القدم مؤخراً.

ويقص منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات شريط المنافسات بافتتاح البطولة إذ من المقرر أن يواجه نظيره المنتخب المغربي صاحب الأرض والضيافة.

وقد أوقعت القرعة منتخبنا الوطني فى المجموعة التي تضم منتخب المغرب مستضيف البطولة ومنتخب غينيا الاستوائية ومنتخب جنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات ثاني مبارياته في البطولة مع منتخب جنوب أفريقيا على أن يختتم مواجهات الدور الأول بلقاء منتخب غينيا الاستوائية .

يشار إلى أن منتخبنا الوطني لكرة الصالات، تأهل لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية المغرب 2020، بعدما كرر فوزه على نظيره المنتخب الجزائري بنتيجة (7 / 4)، بعد حسم لقاء الذهاب بـ5 أهداف مقابل هدفين.

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