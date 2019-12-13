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كلوب يجدد عقده مع ليفربول ويضع حداً للشائعات

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن ليفربول الإنجليزي تجديد عقد مدربه الألماني يورغن كلوب حتى عام 2024 ليضع حداً لكل الشائعات التي ربطته بالانتقال نهاية الموسم خارج ملعب الأنفيلد.

ونشر حساب الريدز على تويتر مقطعاً للمدرب الألماني وهو تجديد عقده الذي سيتواصل حتى عام 2024، حيث أكد بأن العقد الجديد جيد للبعض وسئ للبعض الأخر، وأضاف كلوب بأن العمل في نادي بحجم ليفربول يعد شيئاً كبيراً.

وكان ليفربول قد تعاقد مع كلوب عام 2015، حيث نجح في قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي والسوبر الأوروبي، ويعد الفريق أمام طريق مفتوح إلى غاية الآن للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب طويل حيث يتصدر الفريق ترتيب جدول البريمرليغ بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي كما ضمن الفريق تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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