يورجن كلوب يجدد عقده مع ليفربول حتى 2024

وتعاقد ليفربول مع كلوب في 2015 خفا لبرندان رودجرز وقاد الفريق إلى نهائى الدوري الأوروبي ودوري الأبطال قبل أن يتوج باللقب الأخير في الموسم الماضي وكان عقده ينتهى في يونيو 2022، وجدد عقده عامين إضافيين ليستمر مع الريدز حتى 2024.

ويقترب ليفربول بقوة من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم لأول مرة بعد غياب 30 عامًا عن الريدز.

ويستأنف فريق ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف واتفورد على ملعبه أنفيلد غدا السبت، بافتتاح مباريات الجولة 17 من البريميرليج.

يسجل ليفربول الظهور الأخير في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” قبل السفر إلى العاصمة القطرية “الدوحة” للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يلتقي الاربعاء المقبل مع الفائز من مباراة السد القطري ومونتيري المكسيكي ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فيما تقرر أن يواجه أستون فيلا الثلاثاء القادم بفريق الشباب ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعدما تعذر تأجيل اللقاء.