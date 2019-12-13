أرسنال واليونايتد في صدارة مجموعتيهما باليوروباليغ

تقرير 218

حزم أرسنال حقائبه بإتجاه مدينة لياج البلجيكية لمواجهة ستادر دو لياج في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة من اليوروباليغ .

وحاول أرسنال العائد لسكة الإنتصارات في البريمرليغ في الجولة الأخيرة بعد سلسلة سلبية من النتائج الوصول لشباك أصحاب الأرض إلا أنه أخفق في عديد المرات لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، ومع إنطلاق الحصة الثانية أفتتح صامويل باستيين التسجيل بعد تسديدة تغيرت من دفاع النادي اللندني، وفي الدقيقة التاسعة والستين عزز الفريق البلجيكي النتيجة بواسطة سليم أملاح رافعاً النتيجة لهدفين وواضعاً قدماً لفريقه في الدور المقبل، إلا أن رياح ملعب موريس ديفراسن جاءت بما لاتشتهي سفن ستاندر دو لياج بعدما قلص الفرنسي ألكسندر لاكازيت الفارق في الدقيقة الثامنة والسبعين برأسية بعد عرضية متقنة من بوكايو ساكا، وبعد دقيقتين وبمجهود فردي تألق ساكا بعدما سجل التعادل والذي قاد الغانارز لإحتلال صدارة المجموعة والتأهل لدور الإثنين والثلاثين .

أما في ملعب أولد ترافورد فتألق الواعد ماسون غرينوود ليقود فريقه مانشستر يونايتد لتحقيق فوز كبير على ضيفه ألكمار برباعية نظيفة .

وأفتتح قائد الشياطين الحمر أشلي يونج أهداف موقعة الأولد ترافود في الدقيقة الثالثة والخمسين مستفيداً من عرضية خوان ماتا، وبعد أربع دقائق عزز ماسون غرينوود التقدم بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مانحاً تقدماً مستحقاً لأبناء سولشاير، ليتحصل المانيو على ركلة جزاء بواسطة غرينوود تمكن خوان ماتا من إيداعها في الشباك في الدقيقة الثانية والستين ، قبل أن يجهز الواعد الإنجليزي نجم المباراة على أحلام ألكمار في الإرتقاء لصدارة المجموعة بإضافته الهدف الرابع بتسديدة أرضية ضمنت للشياطين الحمر صدارة المجموعة بثلاث عشرة نقطة، فيما توقف ألكمار عند تسع نقاط لينتقلا معاً للدور القادم .

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