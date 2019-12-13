روما يتأهل و مونشنغلادباخ يودع الدوري الأوروبي

تقرير 218

أخفق روما في المحافظة على صدارة المجموعة العاشرة بعدما تعادله على ملعب الأولمبيكو أمام وولفسبيرجر النمساوي بهدفين لمثلهما ليراجع الفريق الإيطالي لوصافة المجموعة .

وأفتتح روما التسجيل في الدقيقة السابعة من علامة الجزاء عن طريق الأرجنتيني دييغو بيروتي، ليعدل الفريق النمساوي النتيجة عن طريق لاعب روما أليساندرو فلورينزي بالخطأ في مرماه، وفي الدقيقة التاسعة عشرة أضاف المهاجم البوسني إيدين دزيكو ثاني أهداف روما، إلا أن شون ويبسمان عدل النتيجة في الدقيقة الثالثة والستين .

ليتراجع ذئاب العاصمة الإيطالية للمركز الثاني برصيد تسع نقاط خلف المتصدر إسطنبول باشاك شهير صاحب النقاط العشر، فيما ودع وولفسبيرجر المسابقة بإحتلاله المركز الأخير في المجموعة بتوقفه عند خمس نقاط .

وودع بروسيا مونشنغلادباخ مسابقة الدوري الأوروبي بعد الخسارة على ملعبه أمام ضيفه إسطنبول باشاك شهير بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة السادسة من مباريات المجموعة العاشرة .

ووضع ماركوس تورام الفريق الألماني في المقدمة منذ الدقيقة الثالثة والثلاثين، لكن الفريق التركي عدل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، إلا أن باشاك شهير خطف هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة برأسية إنزو كريفيلي .

ليخرج متصدر الدوري الألماني من دور المجموعات بعدما جاء في المركز الثالث برصيد ثماني نقاط، فيما رفع إسطنبول التركي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة .

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