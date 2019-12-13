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النصر يستعد للجولة الثالثة من الكونفدرالية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته اليومية بمعسكره المقام حاليا في مصر استعدادا لمواجهة فريق بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي لحساب الجولة الثالثة من منافسات الكونفدرالية.

وكان النصر قد تعادل في مباراته الأولى أمام دجوليبا المالي على أرضية استاد السلام في القاهرة بهدف لمثله بينما خسر مباراته الثانية خارج أرضه أمام حوريا كوناكري الغيني بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويسعى النصر للتعويض في مباراته القادمة أمام الفريق الجنوب أفريقي للإبقاء على حظوظه في خطف إحدى الورقتين المؤهلتين للدور ربع النهائي من المسابقة الأفريقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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