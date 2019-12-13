العابد لـ218: المدرب الأسباني راضٍ على قائمة منتخب الصالات

قال طه العابد المدير الإداري لمنتخب الصالات أنهم في صدد إجراء مباراتين وديتين في المغرب ستكون الأولى مساء السابع عشر من ديسمبر الحالي والثانية في التاسع عشر من الشهر الحالي أيضا حيث سيختتم المعسكر في الرابع والعشرين من الشهر لتعود البعثة إلى ليبيا.

وأضاف العابد في تصريحات خاصة لـ218 أن المدرب الإسباني خوليو فرنانديز يشعر بالرضا على القائمة الحالية لمنتخب الصالات من خلال الحصص التدريبية الأولى حيث سيُجهّز تقريرا مفصلا للجهاز الإداري للمنتخب عن حالة الفريق خلال نهاية الأسبوع المقبل.

ويتواجد منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات في المجموعة الأولى بجانب منتخبات المغرب وغينيا بيساو وجنوب أفريقيا إذ سيفتتح مشاركته في بطولة أمم أفريقيا مساء التاسع والعشرين من شهر يناير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية