اخبار الرياضة

العابد لـ218: المدرب الأسباني راضٍ على قائمة منتخب الصالات

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال طه العابد المدير الإداري لمنتخب الصالات أنهم في صدد إجراء مباراتين وديتين في المغرب ستكون الأولى مساء السابع عشر من ديسمبر الحالي والثانية في التاسع عشر من الشهر الحالي أيضا حيث سيختتم المعسكر في الرابع والعشرين من الشهر لتعود البعثة إلى ليبيا.

وأضاف العابد في تصريحات خاصة لـ218 أن المدرب الإسباني خوليو فرنانديز يشعر بالرضا على القائمة الحالية لمنتخب الصالات من خلال الحصص التدريبية الأولى حيث سيُجهّز تقريرا مفصلا للجهاز الإداري للمنتخب عن حالة الفريق خلال نهاية الأسبوع المقبل.

ويتواجد منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات في المجموعة الأولى بجانب منتخبات المغرب وغينيا بيساو وجنوب أفريقيا إذ سيفتتح مشاركته في بطولة أمم أفريقيا مساء التاسع والعشرين من شهر يناير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك