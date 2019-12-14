لأول مرة طبرق تستضيف بطولة مصراعة الذراعين “المكاسرة”

أخبار ليبيا 24 – خاص

احتضن ملعب نادي الصقور في مدينة طبرق مسابقة مصارعة الذراعين ” المكاسرة” بمشاركة 13 رياضي من المدينة.

وتنافس الرياضيين أمس الجمعة في الملعب الجانبي بنادي الصقور بإشراف اللجنة الفنية بالمدينة والتي شكلت عن طريق مجلس الرياضة.

وبعد إقامة البطولة بين كل الرياضيين المشاركين وصل إلى النهائي الرياضيين خالد الصعقار وجمعة فخر الدين وبالنقاط فاز خالد الصعقار ليتوج بأول بطولة لمصارعة الذراعين تقام في ليبيا والتي احتضنتها مدينة طبرق.

ووسط حضور جماهيري سلم الكأس للفائز وشهادات مشاركة للمشاركين.

يشار إلى أن هذه البطولة هي البطولة الثانية التي تقام في طبرق بعد بطولة أقوى رجل في طبرق.

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