كلوب يفي بوعده .. ويجدد لـ5 سنوات

الألماني يورغن كلوب مدرب جعل ليفربول يتربع على عرش القارة العجوز، وهو المدرب الذي أعاد الهيبة للريدز بعد غياب طويل عن منصات التتويج.

وما فعله كلوب منذ وصوله إلى ملعب الأنفيلد جعل الجميع يشيد بذلك، فعاشقو الفريق الأحمر، أصبحوا يستمتعون كثيرا بمشاهدة فريقهم وهو يقدم عروضا قوية وممتعة في مختلف المسابقات.

ولم تتأخر كثيرا إدارة ليفربول التي تأكدت مع مرور الأيام أنها تملك أفضل مدرب في العالم لتعلن عن تمديد عقد الرجل الألماني حتى عام 2024، لتؤكد بذلك أنها تبحث عن الاستمرارية.

وأصبح صاحب الـ52 عاما واحدا من أبرز المدربين في البريمرليغ وأوروبا بشهادة المتابعين والمختصين معروف بشخصيته القوية وجديته في العمل بالإضافة لطريقته الرائعة بالتعامل مع لاعبيه، وبعد إعادة لقب أعرق المسابقات الأوروبية إلى خزائن أنفيلد رود، ها هو الآن يبحث عن لقب البريمرليغ والذي بات هدفا رئيسا للفريق فأبناء كلوب يقدمون هذه الفترة أفضل أداء لهم منذ أعوام طويلة والجميع يرشحهم لإنهاء الموسم في الصدارة ، تمديد عقد أفضل مدربي العالم سيجعل كلوب يعزز طموحاته لمزيد من الألقاب وأولها كأس العالم للأندية والمزيد من الألقاب المستقبلية.

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