كوالياريلا يواصل مشواره مع سامبدوريا لموسم إضافي

جدد سامبدوريا عقد مهاجمه المخضرم فابيو كوالياريلا لمدة موسم إضافي وذلك قبل مباراة ديربي جنوى والتي ستقام على ملعب مراتسي أمام غريمه جنوى .

وكشف سامبدوريا برئاسة ماسيمو فيريرو في بيان أن كوارياريلا سيواصل مشواره مع الفريق حتى نهاية موسم 2021 حيث يعد صاحب 36 عاما أحد أعمدة الفريق الرئيسية في المواسم الأخيرة.

ويخوض كوارياريلا موسمه الخامس مع سامبدوريا حيث سجل في المجمل 78 هدفا في 184 مباراة وتوج بلقب هداف الموسم الماضي برصيد 26 هدفا فيما سجل حتى الآن 3 أهداف خلال الموسم الحالي في 12 مباراة ما جعل فريقه يتراجع في جدول الترتيب.

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