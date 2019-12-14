نابولي يواجه بارما .. وديربي منتظر في جنوى

يستقبل نابولي على ملعبه سان باولو ضيفه بارما ضمن الأسبوع 16 من الدوري الإيطالي وعينه على تحقيق فوز يقربه من المراكز الأوربية.

ويدخل نابولي المواجهة بقيادة مدربه الجديد جينارو غاتوزو والذي يطمح لإخراج الفريق من مركزه في الترتيب حيث يحتل المركز السابع بـ 21 نقطة بفارق 8 نقاط عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث ضمن الفريق وجوده في ثمن نهائي دوري الأبطال هذا الموسم بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته خلف ليفربول.

من جانبه يأمل بارما العودة بنتيجة إيجابية خصوصا أنه يملك نفس عدد النقاط مع نابولي ويتطلع بقيادة مدربه روبيرتو دافيرزا للوصول إلى الانتصار السابع هذا الموسم وتحقيق المفاجأة من نادي الجنوب الإيطالي.

وتجرى مباراة ديربي ديلا لانتيرنا بين جنوى وسامبدوريا على ملعب مراتسي ضمن الأسبوع 16 من الدوري الإيطالي في قمة المراكز الأخيرة .

ويسعى المدرب تياغو موتا لقيادة فريقه جنوى إلى تحقيق فوزه الثالث هذا الموسم حيث يعد الفوز في ديربي المدينة دافعا للفريق لتقديم الأفضل خلال مرحلة الإياب، فيما ينتظر في الجانب الآخر المدرب كلاوديو رانييري تحقيق الانتصار الرابع بعد سلسلة سلبية من النتائج في الفترة الأخيرة.

ويحتل جنوى المرتبة 18 في الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق نقطة عن سامبدوريا 17 في الترتيب، حيث يأمل الفريقان الابتعاد عن مراكز الهبوط والوصول إلى مركز آمن في منتصف جدول الدوري الإيطالي لضمان البقاء ضمن فرق الدرجة الأولى الموسم القادم.

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