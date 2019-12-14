جيرارد يجدد عقده مع رينجرز

وقّع مدرّب رينجرز الأسكتلندي ستيفين جيرارد عقدا جديدا يقضِي باستمرارهِ مع الفريقِ حتى عامِ 2024 وذلك بعد ضمانِ التأهّلِ لدورِ 32 من الدورِي الأوروبّي.

وجدّد رينجرز عقده مع جيرارد لموسمين إضافيّين بعد النجاحاتِ التي حقّقها منذ استلامِهِ مهمّة تدريبِ الفريقِ في صيفِ 2018 ليواصل قيادة الفريقِ والتواجد داخل ملعبِ الهامبدن بارك حتى 2024.

وقاد جيرارد تحقيق رنجرز أعلى مجموعِ نقاط منذ عودتهِ إلى الدوري الممتاز في 2016 كما ساهم هذا الموسم بتأهّلِ الفريقِ من دوري المجموعاتِ من الدوري الأوروبي في أفضلِ نتيجةِ له منذ عامِ 2011.

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