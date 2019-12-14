غوميز يقود الهلال لنصف نهائي مونديال الأندية

تمكن بطل آسيا الهلال السعودي من حسم المواجهة العربية الخالصة أمام بطل أفريقيا الترجي التونسي بهدف دون مقابل في ربع نهائي كأس العالم للأندية ليضمن تواجده في المربع الذهبي للبطولة.

وقاد المباراة الحكم الدولي التشيلي روبيرتو توبار حيث سجل المهاجم الفرنسي بافاتيمبي غوميز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة والسبعين من زمن المباراة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي، وشارك النجم الليبي حمدو الهوني أساسياً في كامل مجريات المباراة حيث قدم أداءً جيداً وسط غياب من مهاجمي بطل القارة الأفريقية.

ويواجه الهلال السعودي في نصف النهائي فلامينغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادورس، فيما سيلعب الترجي المباراة الترتيبية على المركز الخامس الثلاثاء المقبل.

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