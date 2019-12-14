بثنائية صلاح.. ليفربول يغلب واتفورد ويحلق بالصدارة

عزز ليفربول من موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على حساب واتفورد في مباراة أقيمت بينهما لحساب الجولة الـ17 من الدوري، السبت.

وجاء فوز ليفربول بهدفين للنجم المصري محمد صلاح سجل أولهما في الدقيقة 38 من الشوط الأول، وثانيهما في آخر دقيقة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وبذلك يرفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة محلقا وحيدا في الصدارة، تاركا واتفورد وحيدا أيضا في آخر جدول الترتيب بتسع نقاط.

كما رفع محمد صلاح رصيد أهدافه في البريمرليغ إلى 9 بفارق سبعة أهداف بينه وبين المتصدر جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

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