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بثنائية صلاح.. ليفربول يغلب واتفورد ويحلق بالصدارة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عزز ليفربول من موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على حساب واتفورد في مباراة أقيمت بينهما لحساب الجولة الـ17 من الدوري، السبت.

وجاء فوز ليفربول بهدفين للنجم المصري محمد صلاح سجل أولهما في الدقيقة 38 من الشوط الأول، وثانيهما في آخر دقيقة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وبذلك يرفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة محلقا وحيدا في الصدارة، تاركا واتفورد وحيدا أيضا في آخر جدول الترتيب بتسع نقاط.

كما رفع محمد صلاح رصيد أهدافه في البريمرليغ إلى 9 بفارق سبعة أهداف بينه وبين المتصدر جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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