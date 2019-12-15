“الصعقار” .. بطل طبرق في صراع الأذرع

تقرير|218



بعد نجاح تنظيم بطولة أقوى رجل في طبرق التي استضافها نادي المختار أطلقت اللجنة المنظمة لذات البطولة، مسابقة “مصارعة الذراعين” والتي تعرف بـ”المكاسرة أو Breaking game.

احتضن نادي الصقور المسابقة التي شارك في منافساتها أكثر من 15 متسابق في البطولة الأولى من نوعها وقد شهدت حضوراً جيداً وتوج اللاعب “خالد سعيد الصعقار” بلقب البطولة في دورتها الأولى.

يشار إلى دعم البطولة –حسب القيمين عليها – غطته شركة شاهين للمقاولات العامة لمالكها حبيب عبدالسلام عبدربه ووفرت الشركة الامكانيات اللازمة لانجاح البطولة.

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