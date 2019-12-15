كوتينهو يتألق ويقود البافاري لاكتساح فيردر بريمن

قاد البرازيلي فيليب كوتينهو فريقه بايرن ميونيخ لقلب الطاولة على ضيفه فيدر بريمن بعدما اكتسحه بستة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب أليانز أرينا في الجولة الخامسة عشرة من البوندسليغا .

وتقدم بريمن منذ الدقيقة الرابعة والعشرين عن طريق ميلوت راشيكا، إلا أن كوتينهو تمكن من إحراز التعادل في الدقيقة الخامسة والأربعين، ليضع روبيرت ليفاندوفسكي البايرن في المقدمة للمرة الأولى في المباراة، قبل أن يعود كوتينهو ويسجل الهدف الثالث للفريق البافاري مع الدقيقة الثالثة والستين.

ومع حلول الدقيقة الخامسة والثمانين أضاف توماس مولر الهدف الخامس ، قبل أن يعود ليفاندوفسكي ويختتم السداسية بعدها بثلاث دقائق، ليستعيد الفريق البافاري الانتصارات في البوندسليغا ويرتقي للمركز الرابع بسبع وعشرين نقطة، فيما تجمد رصيد بريمن عند أربع عشرة نقطة.

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