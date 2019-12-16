مشاركة ليبية بدورة لمدربي رياضة الدراجات في تونس

يشارك عشرة مدربين ليبيين في دورة لمدربي رياضة الدراجات تقام هذه الأيام في مدينة المنستير التونسية وبإشراف من الاتحاد الأفريقي للعبة.

وتم ترشيح المدربين الليبيين العشرة من قبل الاتحادات الفرعية في المناطق وببعثة يرأسها محمد التومي رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي الدراجات .

وكانت الدورة قد انطلقت يوم الأحد الخامس عشر من ديسمبر وتستمر لمدة أربعة أيام بواقع ثلاث محاضرات في الفترة الصباحية ومثلها في الفترة المسائية يوميا في مدينة المنستير، وبتنظيم مشترك بين الاتحاد الليبي للدراجات والجامعة التونسية للدراجات.

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