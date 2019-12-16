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مشاركة ليبية بدورة لمدربي رياضة الدراجات في تونس

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشارك عشرة مدربين ليبيين في دورة لمدربي رياضة الدراجات تقام هذه الأيام في مدينة المنستير التونسية وبإشراف من الاتحاد الأفريقي للعبة.

وتم ترشيح المدربين الليبيين العشرة من قبل الاتحادات الفرعية في المناطق وببعثة يرأسها محمد التومي رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي الدراجات .

وكانت الدورة قد انطلقت يوم الأحد الخامس عشر من ديسمبر وتستمر لمدة أربعة أيام بواقع ثلاث محاضرات في الفترة الصباحية ومثلها في الفترة المسائية يوميا في مدينة المنستير، وبتنظيم مشترك بين الاتحاد الليبي للدراجات والجامعة التونسية للدراجات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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