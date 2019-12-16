مواجهات مرتقبة في ثمن نهائي أبطال أوروبا

سحبت بمدينة نيون السويسرية قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا حيث أسفرت عن مواجهتين قويتين ستكونان أهم مباريات ثمن نهائي المسابقة الأغلى أوروبياً.

وأسفرت القرعة عن مواجهة حامل اللقب ليفربول أمام مضيفه أتلتيكو مدريد حيث سيعود الريدز إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو والذي توج به الموسم الماضي بكأس ذات الأذنين الكبيرتين للمرة السادسة في تاريخه، فيما سيلتقي حامل الرقم القياسي بعدد التتويج باللقب ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بطل إنجلترا في الموسمين الماضيين .

وأوقعت القرعة برشلونة في مواجهة قوية أمام نابولي حيث سيسعى رفقاء النجم ليونيل ميسي لمحو خيبة الأمل التي لازمتهم في المواسم الأخيرة والإقصاء أمام ليفربول وروما في النسختين الماضيتين.

وسيواجه بطل إيطاليا يوفنتوس اختبارا سهلا نسبياً أمام ليون الفرنسي حيث سيطمح رفقاء النجم كريستيانو رونالدو للتأهل لربع النهائي والاستمرار للتتويج باللقب الغائب عن خزائن العملاق الإيطالي منذ فترة طويلة، فيما أسفرت القرعة عن مواجهة منتظرة بين بايرن ميونيخ وتشيلسي في إعادة لنهائي البطولة في موسم 2013، فيما سيواجه بروسيا دورتموند ضيفه باريس سان جيرمان بطل فرنسا والذي يطمح للتقدم أكثر في أعرق البطولات الأوروبية .

وفي مباراتين متكافئتين سيلعب مفاجأة البطولة أتالانتا أمام فالنسيا فيما سيصطدم توتنهام هوتسبير أمام لايبزيغ والذي تصدر مجموعته في مفاجأة كبرى.

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