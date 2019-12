اتهامات بحق الحكم السعودي الخضير عقب “تعليقات عنصرية “

أعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم الثلاثاء، أنه فتح تحقيقا في مزاعم عن تعليقات عنصرية صدرت من الحكم السعودي تركي الخضير بحق الغابوني سيرج كيفن مهاجم فريق مومباي سيتي.

وادعى خورخي كوستا مدرب الفريق الهندي أن حكم المواجهة بين فريقه وبنغالورو في الدوري السوبر الأحد، قام بإيماءات غير مناسبة ووصف اللاعب كيفن، الذي خاض ثماني مباريات مع منتخب الغابون بـ”القرد”. وقال الاتحاد الهندي لكرة القدم في بيانه:”لا يتسامح الاتحاد مع أي أحداث عنصرية وتم إرسال الشكوى إلى لجنة الانضباط للتحقيق في الأمر واتخاذ القرار المناسب في حال الإدانة”، بالمقابل رفض الناديان التعليق. ويحتل مومباي المركز السادس في الدوري المكون من عشر فرق وسجل هدف الفوز 3-2 خارج أرضه في الوقت بدل الضائع الأحد

