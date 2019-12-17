وأضاف الموقع أن رونالدو سجل 414 هدفا في إجمالي 616 مباراة خاضها، إما بقميص الأندية التي دافع عن ألوان قمصانها، أو حتى بقميص منتخب بلاده.

ووصف الموقع رونالدو باللاعب الذي يتمتع بمهارات عديدة كالسرعة والمراوغة في مساحات ضيقة، بالإضافة إلى التمريرات المتقنة.

ولفت “غيف مي سبورت” إلى أن رونالدو يجيد المرور “بسلاسة” من حراس المرمى، ولم يجد خلال مسيرته الكروية أي صعوبة في مراوغة أي حارس.