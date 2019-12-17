أنشيلوتي يقترب من تدريب إيفرتون

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن توصل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لإتفاق مبدئي يقضي بتدريب إيفرتون خلفاً للمدرب المقابل ماركو سيلفا.

وأوضحت شبكة سكاي سبورت وصحيفة ميرور بأن المفاوضات بين إدارة إيفرتون والمدرب الإيطالي قد تقدمت في الساعات الأخيرة بعد وصول أنشيلوتي إلى مدينة ليفربول أمس الأثنين.

وفي حال التوصل لاتفاق نهائي سيكون دنكان فيرجسون مساعداً لأنشيلوتي بعد قيادته للفريق في المباراة المقبلة أمام ليستر.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تولي أنشيلوتي لقيادة إيفرتون قبل مواجهة إيفرتون لمانشستر سيتي الأربعاء في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وكان أنشيلوتي قد أقيل من تدريب نابولي في محطته الأخيرة وذلك بعد النتائج السلبية لفريق الجنوب الإيطالي وتراجعه في ترتيب الدوري الإيطالي.

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