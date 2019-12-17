ليفركوزن يتعاقد مع بالاسيوس

أعلن باير ليفركوزن تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني الشاب إزيكويل بالاسيوس قادماً من ريفر بليت بعقد يمتد حتى عام ألفين وخمسة وعشرين.

وذكر النادي الألماني أن بلاسيوس سينضم إلى الفريق بصورة رسمية مع فتح باب الانتقالات الشتوية في الأول من يناير حيث يمتد عقده لخمس سنوات.

ووفقاً لمجلة كيكر سبورت فإن قيمة التعاقد مع بلاسيوس وصلت إلى أثنين وعشرين مليون يورو.

وساهم اللاعب بتتويج ريفر بليت بكأس الأرجنتين قبل أيام بعد الفوز على روزاريو سنترال حيث كان يعد هدفاً رئيسياً للانتقال لريال مدريد بعد انتهاء عقده نهاية موسم ألفين وواحد وعشرين.

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