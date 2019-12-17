لاتسيو يتغلب على كالياري ويقترب من الصدارة

تغلب لاتيسو على مضيفه كالياري بهدفين مقابل هدف في الوقت بدل الضائع في ختام الأسبوع السادس عشر من الدوري الإيطالي والتي أقيمت مواجهاته على ملعب سانت إيليا .

وافتتح كالياري أهداف المباراة في الدقيقة السابعة عن طريق مهاجمه الأرجنتيني جيوفاني سيميوني بعد تصويبة أعلى شباك الحارس ستراكوتشا.

وحاول لاتسيو في الشوط الثاني معادلة النتيجة إلا أنه لم ينجح في ذلك إلا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق لويس ألبيرتو.

وفيما تتجه المباراة نحو التعادل أضاف فيليبي كايسيدو هدف الفوز للاتسيو في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع محققاً فوزاً غالياً لنسور العاصمة الإيطالية .

واقترب لاتسيو من الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلانو ويوفنتوس بعدما حقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم ليرفع رصيده إلى ست وثلاثين نقطة فيما توقف كالياري عند تسع وعشرين نقطة في المركز الخامس .

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