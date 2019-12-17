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الككلي لـ218: النصر سيتغلب على ظروفه في الكونفدرالية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم محمد الككلي في تصريحات لـ218 إن فريقه قد استفاد من مباراته الودية التي جمعته بفريق أف سي مصر والتي تفوق فيها بهدفين لهدف إذ كانت فرصة لتصحيح الأخطاء وتجاوز الخسارة الماضية في الكونفدرالية أمام حوريا كوناكري الغيني.

وحول رحيل الكاميروني جونيور غن صفوف النصر قال الككلي أنه سيعمل على معالجة الموقف وتأهيل بديل جديد له يخلفه في خط الهجوم كما طالب مشجعي النصر بالوقوف بجانب الأسماء الشابة التي مازالت تخطو خطواتها حاليا على الصعيد الأفريقي باقتدار.

ويلتقي النصر فريق بيفيست ويتس الجنوب أفريقي لحساب الجولة الثالثة من منافسات الكونفدرالية حيث تعادل في المباراة الأولى أمام دجوليبا المالي بهدف لمثله وخسر الثانية أمام حوريا كوناكري الغيني بثلاثية بيضاء.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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