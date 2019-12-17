الككلي لـ218: النصر سيتغلب على ظروفه في الكونفدرالية

قال مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم محمد الككلي في تصريحات لـ218 إن فريقه قد استفاد من مباراته الودية التي جمعته بفريق أف سي مصر والتي تفوق فيها بهدفين لهدف إذ كانت فرصة لتصحيح الأخطاء وتجاوز الخسارة الماضية في الكونفدرالية أمام حوريا كوناكري الغيني.

وحول رحيل الكاميروني جونيور غن صفوف النصر قال الككلي أنه سيعمل على معالجة الموقف وتأهيل بديل جديد له يخلفه في خط الهجوم كما طالب مشجعي النصر بالوقوف بجانب الأسماء الشابة التي مازالت تخطو خطواتها حاليا على الصعيد الأفريقي باقتدار.

ويلتقي النصر فريق بيفيست ويتس الجنوب أفريقي لحساب الجولة الثالثة من منافسات الكونفدرالية حيث تعادل في المباراة الأولى أمام دجوليبا المالي بهدف لمثله وخسر الثانية أمام حوريا كوناكري الغيني بثلاثية بيضاء.

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