اخبار الرياضة

هيئة الرياضة تعتمد انتخابات نادي الاتحاد

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتمدت هيئة الشباب والرياضة في حكومة الوفاق الوطني انتخابات نادي الاتحاد التي جرت مؤخرا وفاز بها رئيس اتحاد الكرة السابق جمال الجعفري.

الجعفري نجح في كسب مائتين وثمانية وأربعين صوتا بينما امتنعت ست أصوات عن التصويت ليفوز بالتالي برئاسة نادي الاتحاد.

وشملت قائمة الجعفري تواجد وسام الإدريسي كنائب للرئيس وإبراهيم الدنفور أمينا للصندوق بينما يتكفل عبدالباسط دخيل بالعضوية القانونية وأوكلت مهمة العضوية إلى كل من وسام عاشور وطلعت الكميشي وصلاح مصطفى.

وجاء انتخاب الجعفري لرئاسة نادي الاتحاد لينهي مسلسل اللجان التسييرية بالنادي الذي استمر لفترة طويلة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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