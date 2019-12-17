هيئة الرياضة تعتمد انتخابات نادي الاتحاد

اعتمدت هيئة الشباب والرياضة في حكومة الوفاق الوطني انتخابات نادي الاتحاد التي جرت مؤخرا وفاز بها رئيس اتحاد الكرة السابق جمال الجعفري.

الجعفري نجح في كسب مائتين وثمانية وأربعين صوتا بينما امتنعت ست أصوات عن التصويت ليفوز بالتالي برئاسة نادي الاتحاد.

وشملت قائمة الجعفري تواجد وسام الإدريسي كنائب للرئيس وإبراهيم الدنفور أمينا للصندوق بينما يتكفل عبدالباسط دخيل بالعضوية القانونية وأوكلت مهمة العضوية إلى كل من وسام عاشور وطلعت الكميشي وصلاح مصطفى.

وجاء انتخاب الجعفري لرئاسة نادي الاتحاد لينهي مسلسل اللجان التسييرية بالنادي الذي استمر لفترة طويلة

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