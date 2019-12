حصاد الدوريات الأوروبية الكبرى.. “مفاجآت بالجملة”

شهدت الدوريات الأوروبية الكبرى جولة مميزة ونارية، ففي إسبانيا فشل ريال مدريد باستغلال تعثر برشلونة بالتعادل أمام ريال سوسيداد وانقاد تعادله مع فالنسيا، وفي إنجلترا استغل ليفربول تعثر ملاحقه ليستر ليعزز الفارق لـ10 نقاط، أما في إيطاليا فعاد يوفنتوس ليشارك الإنتر صدارة الدوري بعد تعادل الأخير أمام فيورنتينا، وشهد الدوري الألماني سقوط المتصدر السابق بروسيا مونشنغلادباخ بشكل مفاجئ أمام فولفسبوج، وفي فرنسا واصل باريس سان جيرمان مسلسل انتصاراته ليبقى في المركز الأول بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني.

الدوري الإيطالي

كانت الجولة 16 من الدوري الإيطالي مليئة بالإثارة والتشويق، وشهدت عودة يوفنتوس إلى المركز الأول بالشراكة مع إنتر ميلان بعدما استغل اليوفي عاملي الأرض والجمهور ليحقق فوزا سهلا على أودينيزي بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة تألق فيها النجم كريستيانو رونالدو الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 9 و17، وفي نهاية الشوط الأول وقع بونوتشي على الهدف الثالث، أما هدف أودينيزي فسجله بوسيتو في الدقيقة 94.

من جانبه فشل الإنتر في الحفاظ على الهدف الذي سجله بورخا فاليرو في الدقيقة 8 على فيورنتينا في ملعب أرتيميو فرانكي وتلقى هدفا قاتلا في الدقيقة 92 عن طريق اللاعب فالهوفيتش، في مباراة شهدت غياب عدد كبير من اللاعبين عن النيراوزي بداعي الإصابة، ليكون هذا التعادل هو الأول للإنتر خارج ملعبه هذا الموسم.

وواصل لاتسيو نتائجه المميزة وحقق فوزه الـ 8 تواليا والذي جاء هذه المرة على حساب كالياري مفاجأة الموسم، وظل كالياري متقدما بالهدف الذي سجله سيميوني في الدقيقة 8 حتى الدقيقة 92 عندما أدرك لاتسيو التعادل عن طريق نجمه الإسباني لويس ألبيرتو، وفي الدقيقة 97 سجل البديل كايسيدو هدف الفوز ليرفع رصيد النسور لـ36 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن ثنائي الصدارة.

وفي ملعب الأولمبيكو حقق روما فوزا سهلا على ضيفه سبال بنتيجة 3-1، وافتتح سبال النتيجة عن طريق ركلة جزاء نفذها بيتانيا بنجاح في الدقيقة 44، ليرد روما في الشوط الثاني بثلاثية تناوب على تسجيلها بلغريني في دقيقة 53، وبيروتي من ركلة جزاء في الدقيقة 66 ومختريان في الدقيقة 83.

من جانبه فشل ميلان في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي وإنقاذ تعادله السلبي أمام ضيفه ساسولو، وعلى الرغم من سيطرة الروسينيري على مجريات اللقاء إلا أن حارس ساسولو تألق في مرماه.

وفشل جينارو غاتوزو في تحقيق الفوز في أول مباراة له مع نابولي وإنقاذه للخسارة في ملعبه أمام بارما بهدفين لهدف في مباراة شهدت إهدار أبناء الجنوب لكم هائل من الفرص، وافتتح بارما التسجيل عند الدقيقة 4 قبل أن يعدل نابولي في الدقيقة 64 عن طريق البلجيكي ميلك، وفي الوقت البدل الضائع خطف جرفينيو هدف الفوز للضيوف.

وفي بقية المباريات تعادل هيلاس فيرونا مع تورينو بـ3 أهداف لكل فريق، وعلى الرغم من إنهاء تورينو للشوط الأول بنتيجة 3-0 إلا أن الثلث ساعة الأخير شهد انتفاضة لأصحاب الأرض عدلوا من خلالها نتيجة المباراة.

وانتهى ديربي المنارة لصالح سامبدوريا الذي سجل هدفا قاتلا على ضيفه جنوى في الدقيقة 85 عن طريق جيابياديني، ليبتعد السامب عن مناطق الهبوط ويترك جاره فيها.

كما تعرض أتلانتا لخسارته الرابعة والتي كانت أمام بولونيا بنتيجة 2-1، في حين فاز بريشيا على ليتشي بثلاثية نظيفة.

ترتيب فرق الصدارة:

1. الإنتر 39 نقطة.

2. يوفنتوس 39 نقطة.

3. لاتسيو 36 نقطة.

4. روما 32.

5. كالياري 29.

الدوري الإنجليزي

صبت نتائج الجولة 17 من الدوري الإنجليزي لصالح نادي ليفربول متصدر الدوري الذي استطاع توسيع الفارق مع مطارده ليستر إلى 10 نقاط بعد تعادل الأخير أمام نوريتش.

ففي الأنفيلد حقق الريدز فوزا متوقعا على واتفورد متذيل الترتيب بهدفين نظيفين حملا توقيع النجم المصري محمد صلاح في الدقيقتين 38 و90 ليرفع الليفر رصيده لـ49، وليستمر في سلسلة اللا هزيمة.

من جانبه تعادل ليستر الوصيف على أرضية ميدانه أما نوريتش صاحب المركز الـ19 بهدف لمثله، وافتتح الفنلندي بوكي التسجيل للضيوف عند الدقيقة 26، وعدل ليستر في الدقيقة 38 عن طريق لاعب نوريتش كرول الذي سجل بالخطأ في مرماه.

واستعاد مانشستر سيتي توازنه في الدوري بعد أن فاز على ضيفه أرسنال بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت تألق البلجيكي كيفن دي بروين، وسجل أهداف السيتي دي بروين هدفين في الدقيقتين 2 و40 ورحيم ستيرلينج في الدقيقة 15.

وسقط تشلسي في ملعبه أمام بورنموث بهدف وحيد سجله غوسلينج في الدقيقة 84 في مباراة أضاع فيها البلوز العديد من الفرص المحققة للتسجيل.

وواصل توتنهام سجله الجيد مع مدربه الجديد مورينو وفاز على ولفرهامبتون بهدفين لهدف، وافتتح لوكاس مورا التسجيل للسبيرز عند الدقيقة 8 وفي الدقيقة 67 استطاع أداما تراوري تعديل النتيجة لأصحاب الأرض، وفي الدقيقة 91 استطاع فيرتونخين تحقيق هدف الفوز للضيوف.

وفشل مانشستر يونايتد في استغلال عاملي الأرض والجمهور وخرج متعادلا بهدف لمثله مع ضيفه إيفرتون، وتقدم الضيوف أولا عن طريق مدافع اليونايتد ليندولوف الذي سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 36، وفي الدقيقة 77 عدل غرينوود النتيجة للشياطين الحمر.

وفي بقية المباريات فاز بيرنلي على نيوكاسل بهدف نظيف، وشيفيلد على أستون فيلا بهدفين دون رد، ووست هام على مضيفه ساوثهامبتون بهدف وحيد، في حين تعادل برايتون مع كريستال بالاس بهدف لمثله.

ترتيب فرق الصدارة:

1. ليفربول 49 نقطة.

2. ليستر سيتي 39 نقطة.

3. مانشستر سيتي 35 نقطة.

4. تشلسي 29 نقطة.

5. توتنهام 26 نقطة.

الدوري الإسباني

فشل برشلونة وريال مدريد في فض الشراكة بينهما قبل موقعة الكلاسيكو على الرغم من عدم تحقيق الفريقين للفوز في الجولة الحالية.

ففي ملعب أنويتا تعادل برشلونة مع ريال سوسيداد بهدفين لهدفين في مباراة قدم فيها سوسيداد أداءً رائعا، كما شهدت المباراة في نهايتها جدلا تحكيميا بعد مطالبة برشلونة بركلة جزاء.

وافتتح أويار زبال النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 12 من ركلة جزاء وفي الدقيقة 38 عادل غريزمان النتيجة للبلوغرانا، وفي الدقيقة 49 صنع النجم الأرجنتيني ميسي الهدف الثاني لسوزايز، ليعدل بعدها سوسيداد النتيجة في الدقيقة 62 عن طريق إيساك، وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده لـ35 نقطة تصدر بها جدول الترتيب بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد.

من جانبه فشل الريال في استغلال تعادل البرشا وإنقاذ التعادل مع فالنسيا بهدف لمثله في مباراة مثيرة للغاية شهدها ملعب الخفافيش.

افتتح بارغان التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 75 ومع غروب شمس المباراة حقق كريم بنزيمة هدف التعادل للمرينغي، وشهدت المباراة تألق الحارس البلجيكي كورتوا الذي أنقذ مرمى الريال من هدفين محققين، وقام بصناعة هدف التعادل لبنزيمة.

واستعاد أتلتيكو مدريد نغمة الفوز من خلال فوزه على ضيفه أوساسونا بهدفين نظيفين سجلهما موراتا ونيغيز في الدقيقتين 67 و75، في حين سقط إشبيلية أمام فياريال بهدفين لهدف.

وفي بقية المباريات تعادل أتلتيك بلباو مع إيبار سلبيا، وديبوتيفو ألافيش مع ليجانيس بهدف لمثله، وإسبانيول مع ريال بيتيس بهدفين لهدفين، وسيلتا فيغو مع ريال مايوركا بهدفين لهدفين، في حين فاز خيتافي على بلد الوليد بهدفين نظيفين وليفانتي على غرناطة 2-1.

ترتيب فرق الصدارة

1. برشلونة 35 نقطة.

2. ريال مدريد 35 نقطة.

3. إشبيلية 31 نقطة.

4. خيتافي 30 نقطة.

5. أتلتيكو مدريد 35 نقطة.

الدوري الألماني

شهدت الجولة 15 من الدوري الألماني تنافسا كبيرا وتغييرا في ترتيب فرق الصدارة، حيث استغل لايبزيج سقوط المتصدر السابق بروسيا مونشنغلادباخ أمام فولفسبورغ ليعتلي صدارة الدوري.

واستطاع لايبزيج تحقيق انتصار كبير خارج ميدانه على نادي فورتونا دوسلدورف بثلاثية بيضاء تناوب على تسجيلها كل من باتريك تشيك في الدقيقة 2، وفيرنير في الدقيقة 58 ونوردي موكيلي في الدقيقة 75.

وحقق نادي بايرن ميونخ انتصارا كاسحا على ضيفه فيردر بريمن بـ6 أهداف مقابل هدف يتيم في مباراة شهدت تألق البرازيلي كونتينو الذي سجل الهاتريك الأول له مع النادي البافاري، وعلى الرغم من افتتاح بريمن النتيجة عند الدقيقة 24 عن طريق راشيكا إلا أن بايرن رد بسداسية تناوب على تسجيلها كونتينو ثلاثة أهداف في الدقائق 45، 63، و78، وليفاندوفيسكي هدفين في الدقيقتين 49 و72، ومولر بهدف في الدقيقة 75.

وفاز بروسيا دورتموند على ماينز برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها رويس، سانشو، ثورغان هازارد، وشولز.

وفي بقية المباريات فاز أوجسبورغ على هوفنهايم 4-2، وهيرتا برلين على فرايبورج 1-0، وكولن على باير ليفركوزن 2-0، وفولفسبورغ على مونشنغلادباخ 2-1، وشالكه على إنتراخت فرانكفورت 1-0، في حين تعادل بادربورن مع يونيون برلين بهدف لمثله.

ترتيب فرق الصدارة

1. لايبزيج 33 نقطة.

2. بروسيا مونشنغلادباخ 31 نقطة.

3. بروسيا دورتموند 29 نقطة.

4. شالكه 28 نقطة.

5. بايرن ميونخ 27 نقطة.

الدوري الفرنسي

لم تشهد الجولة 18 من الدوري الفرنسي تغييرا في خارطة فرق الصدارة، فنادي باريس سان جيرمان يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق لقب جديد وأكد هذا الأمر من خلال فوزه خارج ملعبه على سانت إيتيان برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها باريديس، ومبابي “هدفين”، وإيكاردي، وشهد اللقاء إضاعة نيمار لركلة جزاء.

وفشل مارسيليا الثاني في تحقيق الفوز على ضيفه ميتز واكتفى بالتعادل معه بهدف لمثله في مباراة شهدت إضاعة ميتز لركلة جزاء.

واستمر ليون في تخبطه وتعرض لخسارة جديدة في ملعبه أمام ضيفه رين بهدف وحيد سجله اللاعب كاما فينجا في الدقيقة 89.

وفي بقية المباريات فاز ليل على مونبلييه بهدفين لهدف، وريمس على تولوز 1-0، ونانت على تيم أولمبيك 1-0، وستراسبورج على بوردو بذات النتيجة، وتعادل ستاد بريست 29 مع نيس بدون أهداف، وأنجيه مع موناكو بدون أهداف أيضا، وأميان أمام ديجان بهدف لمثله.

ترتيب فرق الصدارة

1. باريس سان جيرمان 42 نقطة من 17 مباراة.

2. مارسيليا 35 نقطة.

3. ليل 31 نقطة.

4. رين 30 نقطة.

5. نانت 29 نقطة.

