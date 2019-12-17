“تشافي” يشيد بحمدو الهوني قبل مواجهة الترجي بمونديال الأندي

أشاد تشافي هرنانديز القائد السابق لنادي برشلونة الإسباني، والمدرب الحالي للسد القطري، بنجم منتخبنا الوطني، حمدو الهوني، المحترف بصفوف الترجي التونسي، وذلك قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين، اليوم الثلاثاء.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، نظيره السد القطري، في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، لتحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة مونديال الأندية.

وقال “تشافي”، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش اللقاء: “الترجي يمتلك عدد من اللاعبين المتميزين، مثل حمدو الهوني وأنيس البدري وإبراهيما واتارا وكوليبالي”.

يشار إلى أن فريق أبناء باب سويقة، خسر في الدور ربع النهائي من مونديال الأندية أمام الهلال السعودي بهدف دون رد، في المقابل، خسر السد القطري من مونتيري المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد أن تغلب في الدور الأول على هينجين من كاليدونيا الجديدة 3-1.

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