القبلاوي.. أول مدرب كرة يد ليبي يحترف في الخارج

وقع المدرب الوطني في لعبة كرة اليد وليد القبلاوي على كشوفات الانتقال لتدريب فريق مجيس العماني الذي ينشط في الدوري الممتاز بسلطنة عمان.

وبات القبلاوي بهذا التوقيع أول مدرب ليبي يعمل في عالم التدريب الاحترافي خارج البلاد حيث قدم له هذا العرض عندما كان يعمل المدة الماضية مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الذي يستعد لبداية مشواره في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها تونس منتضف شهر يناير.

وستكون مهمة القبلاوي صعبة في بدايتها خاصة وأن كرة اليد في سلطنة عمان قد تطورت مؤخراً وفريقه الحالي يحتاج لحصد النتائج الإيجابية السريعة .

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