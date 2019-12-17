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القبلاوي.. أول مدرب كرة يد ليبي يحترف في الخارج

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقع المدرب الوطني في لعبة كرة اليد وليد القبلاوي على كشوفات الانتقال لتدريب فريق مجيس العماني الذي ينشط في الدوري الممتاز بسلطنة عمان.

وبات القبلاوي بهذا التوقيع أول مدرب ليبي يعمل في عالم التدريب الاحترافي خارج البلاد حيث قدم له هذا العرض عندما كان يعمل المدة الماضية مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الذي يستعد لبداية مشواره في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها تونس منتضف شهر يناير.

وستكون مهمة القبلاوي صعبة في بدايتها خاصة وأن كرة اليد في سلطنة عمان قد تطورت مؤخراً وفريقه الحالي يحتاج لحصد النتائج الإيجابية السريعة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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