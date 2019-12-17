الكشف عن قائمة منتخبنا الوطني المشارك ببطولة تونس الدولية للملاكمة

يستعد منتخبنا الوطني للملاكمة، للمشاركة ببطولة تونس الدولية للملاكمة التي انطلقت منافساتها، أمس الاثنين الموافق 16 ديسمبر الجاري.

وتضم قائمة المنتخب الليبي المشارك في البطولة الدولية بتونس:

– عبد الباسط بلخير وزن 63

– عاصم داكو وزن 69

– محمد بن راشد وزن 69

– سعد الفلاح وزن 75

– حمزة جمعة مفتاح وزن 81

– رياض سعيد الصيد وزن 91

يذكر أن المنتخب قد دخل في معسكر مغلق بمدينة زوارة، الأحد قبل الماضي، لتجهيز لاعبيه قبل المشاركة في البطولة التي يتطلع لتحقيق نتائج إيجابية فيها ورفع اسم ليبيا عاليا.

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