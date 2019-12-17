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تعرف على مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أجريت، أمس الاثنين، قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بمدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهات نارية، جاءت كالتالي: بوروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان، ريال مدريد × مانشستر سيتي، أتالانتا × فالنسيا، أتلتيكو مدريد × ليفربول، تشيلسي × بايرن ميونخ، ليون × يوفنتوس، توتنهام × لايبزيج، نابولي × برشلونة.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن مواعيد مباريات ثمن النهائي تم تحديدها، ستكون كالتالي:

أتلتيكو مدريد × ليفربول

الذهاب: ملعب ميتروبوليتانو يوم 18 فبراير.

الإياب: ملعب أنفيلد يوم 11 مارس.

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بوروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان

الذهاب: ملعب سيجنال إدونا بارك يوم  18 فبراير.

الإياب: ملعب حديقة الأمراء يوم 11 مارس.

تاريخ دورتموند يصطدم بطموح باريس سان جيرمان في دور الـ16 بدوري الأبطال

أتالانتا × فالنسيا

الذهاب: ملعب سان سيرو يوم 19 فبراير.

الإياب: ملعب ميستايا يوم 10 مارس.

توتنهام × لايبزيج

الذهاب: ملعب استاد توتنهام هوتسبير يوم 19 فبراير.

الإياب: ملعب ريد بول أرينا يوم 10 مارس.

نابولي × برشلونة

الذهاب: ملعب سان باولو يوم 25 فبراير.

الإياب: ملعب كامب نو يوم  18 مارس.

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تشيلسي × بايرن ميونخ

الذهاب: ملعب ستامفورد بريدج يوم  25 فبراير.

الإياب: ملعب أليانز أرينا يوم 18 مارس.

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ليون × يوفنتوس

الذهاب: ملعب جروباما ستايديوم يوم 26 فبراير.

الإياب: ملعب أليانز ستاديوم يوم 17 مارس.

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ريال مدريد × مانشستر سيتي

الذهاب: ملعب سانتياجو برنابيو يوم 26 فبراير.

الإياب: ملعب الاتحاد يوم 17 مارس.

التاريخ ينحاز لريال مدريد أمام مانشستر سيتي قبل موقعة ثمن نهائي دوري الأبطال

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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