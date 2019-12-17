تعرف على مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أجريت، أمس الاثنين، قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بمدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهات نارية، جاءت كالتالي: بوروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان، ريال مدريد × مانشستر سيتي، أتالانتا × فالنسيا، أتلتيكو مدريد × ليفربول، تشيلسي × بايرن ميونخ، ليون × يوفنتوس، توتنهام × لايبزيج، نابولي × برشلونة.
ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن مواعيد مباريات ثمن النهائي تم تحديدها، ستكون كالتالي:
أتلتيكو مدريد × ليفربول
الذهاب: ملعب ميتروبوليتانو يوم 18 فبراير.
الإياب: ملعب أنفيلد يوم 11 مارس.
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بوروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان
الذهاب: ملعب سيجنال إدونا بارك يوم 18 فبراير.
الإياب: ملعب حديقة الأمراء يوم 11 مارس.
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أتالانتا × فالنسيا
الذهاب: ملعب سان سيرو يوم 19 فبراير.
الإياب: ملعب ميستايا يوم 10 مارس.
توتنهام × لايبزيج
الذهاب: ملعب استاد توتنهام هوتسبير يوم 19 فبراير.
الإياب: ملعب ريد بول أرينا يوم 10 مارس.
نابولي × برشلونة
الذهاب: ملعب سان باولو يوم 25 فبراير.
الإياب: ملعب كامب نو يوم 18 مارس.
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تشيلسي × بايرن ميونخ
الذهاب: ملعب ستامفورد بريدج يوم 25 فبراير.
الإياب: ملعب أليانز أرينا يوم 18 مارس.
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ليون × يوفنتوس
الذهاب: ملعب جروباما ستايديوم يوم 26 فبراير.
الإياب: ملعب أليانز ستاديوم يوم 17 مارس.
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ريال مدريد × مانشستر سيتي
الذهاب: ملعب سانتياجو برنابيو يوم 26 فبراير.
الإياب: ملعب الاتحاد يوم 17 مارس.
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