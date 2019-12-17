الهوني يقود الترجي للمركز الخامس بـ”مونديال الأندية”

قاد لاعب المنتخب الوطني حمدو الهوني فريقه الترجي التونسي لتحقيق المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية 2019 بعد أن سجل “هاتريك” ليساهم في فوز فريقه في المباراة الترتيبية على السد القطري بستة أهداف مقابل هدفين.

وافتتح الهوني أهداف المباراة في الدقيقة السادسة، ليضيف أنيس البدري الهدف الثاني بحلول الدقيقة 13، ليعود البدري ويضيف الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 26، وفي الدقيقة 32 قلّص المهاجم الجزائري بغداد بونجاح الفارق للسد من ضربة جزاء، إلا أن حمدو الهوني واصل تألقه ليحرز هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه قبل انقضاء زمن الشوط الأول بثلاث دقائق.

وفي الشوط الثاني وبعد انطلاقته بأربع دقائق عاد السد ليقلص الفارق عبر حسن الهيدوس من ضربة جزاء أخرى، لكن حمدو الهوني تمكن من مواصلة سجله في المباراة مسجلاً الهاتريك في الدقيقة 74 مستغلاً هفوة دفاعية، قبل أن يختتم ظهير الترجي سامح الدربالي سداسية بطل أفريقيا قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

وبذلك يصبح حمدو الهوني أول لاعب ليبي يسجل في بطولة مونديال الأندية ويساهم بتحقيق الترجي التونسي المركز الخامس في البطولة.

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