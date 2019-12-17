الهوني “فخر العرب وأفريقيا” بـ”عالمية الأندية”

ساهم نجم المنتخب الوطني حمدو الهوني بحصول الترجي التونسي على المركز الخامس في كأس العالم للأندية 2019 ليدخل النجم الليبي سجلات تاريخ مونديال الأندية من أوسع أبوابها بعدما سجل ثلاثة أهداف أمام السد في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة .

وأصبح الهوني أول لاعب عربي وأفريقي يتمكن من تسجيل “هاتريك” في تاريخ البطولة بعد كل من الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة في نسخة 2015، والبرتغالي كرستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق في عام 2016 إضافة إلى الويلزي غاريث بيل في 2018 .

كما أصبح الهوني من بين الهدافين العرب في تاريخ المسابقة بعد إحرازه لثلاثة أهداف في مباراة واحدة بعد المصري محمد أبو تريكة صاحب الـ4 أهداف والجزائري بغداد بونجاح والذي سجل 3 أهداف في النسخة الحالية وزميله أنيس البدري نجم الترجي والذي سجل هدفين أمام السد .

وسلطت الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الضوء على تألق الهوني في المباراة أمام السد والأداء المقنع والثلاثية التاريخية والتي وضعته رفقة لاعبين عالميين كبار في كأس العالم للأندية .

تألق لاعبنا الدولي لم يكن من فراغ فبعد مسيرة ليست بالطويلة في ملاعب البرتغال والعودة إلى البطولات الأفريقية من بوابة غول أفريقيا ليحصد معه لقب الدوري المحلي والتتويج بدوري أبطال أفريقيا ليصبح أول لاعب ليبي يتوج بالبطولة الأغلى في القارة السمراء على صعيد الأندية ، لكنه لم يتوقف عند هذا الحد ووصل للعالمية وكتب اسمه كأول ليبي بشارك في مونديال الأندية، ليواصل الهوني كتابة إسمه بأحرف من ذهب في السجلات القارية .

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