ختام دوري الشريري لكرة القدم في الخمس

دخل كل فريق من الفرق الستة المشاركة في منافسات دوري المرحوم امحمد الشريري لكرة القدم الذي انطلق يوم التاسع من شهر ديسمبر بإشراف نقيب الصحفيين في الخمس معمر بن رفاد وتنظيم من نادي المشعل في المدينة بـ7 لاعبين من الفئات السنية.

ويأتي الدوري الذي حمل اسم ابن المنطقة الراحل امحمد الشريري، خطوة أولى وتأسيسية لدوري كأس الاستقلال، كما يخطط لإقامته أبناء حي بن جحى ومحبي الرياضة ومسؤليها في المنطقة مستقبلا

وفي يوم الختام وضعت كأس الدوري التنشيطي على طاولة في انتظار الفريق البطل صاحب التتويج بالمركز الأول في ختام هذه التظاهرة الرياضية المصغرة.

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