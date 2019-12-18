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ختام دوري الشريري لكرة القدم في الخمس

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخل كل فريق من الفرق الستة المشاركة في منافسات دوري المرحوم امحمد الشريري لكرة القدم الذي انطلق يوم التاسع من شهر ديسمبر بإشراف نقيب الصحفيين في الخمس معمر بن رفاد وتنظيم من نادي المشعل في المدينة بـ7 لاعبين من الفئات السنية.

ويأتي الدوري الذي حمل اسم ابن المنطقة الراحل امحمد الشريري، خطوة أولى وتأسيسية لدوري كأس الاستقلال، كما يخطط لإقامته أبناء حي بن جحى ومحبي الرياضة ومسؤليها في المنطقة مستقبلا

وفي يوم الختام وضعت كأس الدوري التنشيطي على طاولة في انتظار الفريق البطل صاحب التتويج بالمركز الأول في ختام هذه التظاهرة الرياضية المصغرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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