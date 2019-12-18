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تواصل منافسات بطولة الشطرنج في طرابلس

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل بفندق فيكتوريا في طرابلس منافسات النسخة الخامسة من بطولة الفصول الأربعة للشطرنج والتي تشهد هذا العام مشاركة كبيرة لعشاق لعبة الأباطرة والملوك.

وبعد اختتام الجولة الخامسة تصدر “طلعت زينهم” ترتيب المجموعة الأولى وجاء ثانيا “المنتصر بومليانة” وثالثا “مختار الخريجي”.

أما في المجموعة الثانية فما زال “عبدالرحمن التير” في المركز الأول تاركا وراءه كلا من “ميلاد الفيتوري” و”مفتاح لاغا”.

وفي المجموعة الثالثة يتصدر “فيصل زقطة” السباق، بينما حل “عادل هنكة” ثانيا فيما جاء “عادل المشرقي” ثالثا.

وكانت منافسات البطولة قد انطلقت في الثامن من شهر ديسمبر الحالي وتستمر لمدة 8 أيام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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