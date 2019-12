رئيس رابطة الدوري الإيطالي.. يعتذر بعد مكافحة العنصرية بـ« لوحة قرود »

اعتذر رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد استخدام عمل فني يشمل ثلاث لوحات متجاورة لوجوه قرود في مكافحة العنصرية وذلك عقب التعرض لانتقادات حادة على هذا الأمر.

ورسم الفنان الإيطالي سيموني فوغاتسوتو هذه اللوحات وقالت الرابطة إنها ستضعها في مدخل القاعة الرئيسة لمقرها لتأكيد التزام الكرة الإيطالية بمناهضة كل أشكال التمييز. وقال لويجي دي سيرفو الرئيس التنفيذي للرابطة في بيان يوم الثلاثاء ”أدركنا أنها غير مناسبة“. وانتقد روما وميلان اختيار اللوحات بعدما قالت الرابطة، إن العمل الفني ”يهدف إلى نشر قيم الاندماج والتعددية الثقافية والإخاء“. ودافع فوغاتسوتو، الذي تتضمن كل أعماله -تقريبًا- رسومًا لقرود، عن عمله الفني وقال ”كلنا قرود“.

