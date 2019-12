بعد شفائه من الإصابة.. هل تغير موقف ساني من الانتقال إلى بايرن ميونخ؟

اقترب الدولي الألماني ليروي سانيه، جناح مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، من العودة للملاعب بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة.

وأعلن اللاعب يوم الاثنين أنه عاد للتدريب مجددًا مع زملائه، لكن صحيفة ”بيلد“ الألمانية أشارت إلى استمرار رغبه الجناح الألماني في الانضمام إلى بايرن ميونخ الذي كان على وشك اللعب له قبل إصابته الخطيرة. وأضافت الصحيفة الواسعة الانتشار أن ساني اتخذ القرار بالفعل لكن يتوقف الأمر على الموعد، بينما يتردد أن اللاعب يريد ارتداء قميص النادي البافاري خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل. وسيتعين على بايرن ميونخ التفاوض مع مانشستر سيتي لمعرفة ما إذا كان سيناريو ضم اللاعب متاحًا أم لا في ظل رغبة النادي الإنجليزي في بيع اللاعب الصيف الماضي مقابل 150 مليون يورو قبل الإصابة. لكن يبدو أن هذا السعر قد انخفض بشكل كبير خلال الفترة الماضية ولكن من غير الواضح بعد المبلغ الذي يريده سيتي للاستغناء عن جناحه الشاب خلال الميركاتو الشتوي مقارنة بسعره في صيف 2020. إضافة إلى ذلك، يتعين على مسؤولي بايرن ميونخ التفكير في مدى منطقية التعاقد مع اللاعب في يناير/ كانون الثاني المقبل، خاصة أنه لا يمكن مشاركته في المباريات قبل فبراير/شباط لحين تعافيه تمامًا من الإصابة. غوارديولا يرفض رحيله وأصيب اللاعب الدولي الألماني البالغ من العمر 23 عامًا في الرباط الصليبي الأمامي من ركبته اليمنى في تتويج سيتي بدرع المجتمع بعد الفوز على ليفربول قبل بداية الموسم وخضع لجراحة بالفعل. وسعى بايرن ميونخ بقوة للتعاقد مع ساني. وتوقفت شائعات أن اللاعب الدولي الألماني اتخذ قراره بالفعل بالانضمام للعملاق البافاري حين أصدر بايرن ميونخ بيانًا الصيف الماضي قال فيه إن تلك التقارير ”عارية عن الصحة“. وثارت تكهنات بشأن احتمال انتقال ساني، الذي سينتهي عقده مع سيتي في 2021، إلى بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الأخيرة. وتلقى ساني عرضًا بتجديد عقده مع بطل الدوري الإنجليزي لكنه لم يوقع بعد أن واجه صعوبات في اللعب أساسيًا بانتظام خلال الموسم الماضي. لكن المدرب الإسباني بيب غوارديولا حرص على التأكيد أنه لم يفكر أبدًا في الاستغناء عن الجناح الذي حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي في موسم 2017-2018. وأضاف غوارديولا ”لم أفكر في الاستغناء عنه. دائمًا ما كنت أقول إنه لاعبنا، ولم يخبرني أنه يرغب في الرحيل. كنت أعتقد دومًا أنه لاعب سيتي“. وانضم ساني إلى مانشستر سيتي عام 2016 قادمًا من شالكه الألماني، لكن بعد اختياره أفضل لاعب صاعد من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا لموسم 2017-2018 عانى ساني ليشارك بانتظام مع سيتي في الموسم الماضي في ظل المنافسة مع رحيم سترلينغ وبرناردو سيلفا وآخرين

