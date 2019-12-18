فيديو| بثلاثية.. “الهوني” يقود الترجي التونسي إلى فوز كبير على حساب السد القطري

الدوحة-العنوان

قاد المحترف الليبي حمدو الهوني، نجم الترجي التونسي، فريقه لتحقيق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية، بعد فوز فريقه بستة أهداف مقابل هدفين، على حساب السد القطري، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة.

وتألق المحترف الليبي، إذ سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا، في الدقائق 6 و42 و74، كما سجل أنيس البدري ثنائية في الدقيقتين 16 و26، بينما جاء الهدف السادس عن طريق سامح الدربالي في الدقيقة 87، في المقابل سجل السد صاحب الأرض والجمهور هدفين في الدقيقتين 32 و49 من ركلتي جزاء.

وبهذه النتيجة حصد فريق الترجي التونسي بفضل مجهودات الهوني، المركز الخامس في كأس العالم للأندية، وأصبح محترفنا أول لاعب عربي يسجل “هاتريك” في تاريخ البطولة وأول لاعب ليبي يحرز “هاتريك” في مونديال الأندية.

يذكر أن أربعة لاعبين فقط هم من سجلوا “هاتريك” في تاريخ كأس العالم للأندية: الأوروغواياني لويس سواريز (2015)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2016)، والويلزي غاريث بيل (2018)، والليبي حمدو الهوني (2019).

وتوج الهوني، بجائزة أفضل لاعب خلال مباراة فريقه أمام السد القطري، بفضل تسجيله “هاتريك” وصنع هدفا، في الدقائق 6 و42 و74، وفقًا للجنة المنظمة للبطولة.