فالنسيا يجدد عقد سولير لموسمين

أعلن نادي فالنسيا تجديد عقد جناحه الإسباني الشاب كارلوس سولير لموسمين إضافيين حتى نهاية موسم ألفين وثلاثة وعشرين.

وأوضح النادي الإسباني في بيانه أنه اتفق مع نجمه الشاب لتمديد تعاقده مع الفريق الأول بعدما كان عقده ينتهي في عام ألفين وواحد وعشرين ليصلا إلى صيغة نهائية تقضي بتجديده لموسمين جديدين .

وبعد تجديد الخفافيش للاعب صاحب الــ 22 عاما بات سولير صاحب ثاني أعلى شرط جزائي في صفوف الفريق بــ 150 مليون يورو بعد البرتغالي غونزالو غويديس والذي تصل قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 300 مليون يورو.

وشارك سولير في 11 مباراة في الموسم الحالي في كل البطولات حيث نجح في تسجيل هدفين.

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