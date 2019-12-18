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فالنسيا يجدد عقد سولير لموسمين

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي فالنسيا تجديد عقد جناحه الإسباني الشاب كارلوس سولير لموسمين إضافيين حتى نهاية موسم ألفين وثلاثة وعشرين.

وأوضح النادي الإسباني في بيانه أنه اتفق مع نجمه الشاب لتمديد تعاقده مع الفريق الأول بعدما كان عقده ينتهي في عام ألفين وواحد وعشرين ليصلا إلى صيغة نهائية تقضي بتجديده لموسمين جديدين .

وبعد تجديد الخفافيش للاعب صاحب الــ 22 عاما بات سولير صاحب ثاني أعلى شرط جزائي في صفوف الفريق بــ 150 مليون يورو بعد البرتغالي غونزالو غويديس والذي تصل قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 300 مليون يورو.

وشارك سولير في 11 مباراة في الموسم الحالي في كل البطولات حيث نجح في تسجيل هدفين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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