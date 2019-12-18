كلاسيكو الأرض .. مواجهة لـ”فك صدارة الليغا”

يتأهب الكامب نو لفصل جديد من قمم كلاسيكو الأرض ، فبرشلونة يستقبل ريال مدريد بحافز أفضلية الأرض والجمهور والريال يطمح لتقديم أفضل عروضه هذا الموسم .

وبرغبة تقديم صورة مقنعة أمام عشاقه، في هذه المحطة قد يكسب المدرب إرنيستو فالفيردي الكثير من الإشادات أو العودة لأجواء الانتقادات، الحال لايختلف كثيرا عن نجوم يطمحون لفرض وتوسيع فارق النقاط مع الميرنيغي

وبعيدا عن كلاسيكو المواجهة داخل الملعب، إجراءات أمنية مشددة من أجل ضمان موعد سبق أن تأجل قبل شهرين من الآن بسبب الوضع السياسي المحتقن بين مدريد وكاتالونيا.

وسيكون الكلاسيكو الأول للفرنسي أنطوان غريزمان والهولندي فرينكي دي يونغ لكن جمهور البلوغرانا عادة ما يعلق آماله بهدف الكلاسيكو التاريخي ليونيل ميسي والذي لم يشارك في مباراة الموسم الماضي بالكامب نو في الليغا .

ومن الجانب الآخر فوضعية زين الدين زيدان قد تكون مشابهة لوضعية فالفيردي لكن الريال في الآونة الأخيرة أصبح يقدم أفضل أداء له في هذا الموسم، فالفريق يدخل مباراة الكلاسيكو بمعنويات مرتفعة بعد الخروج بأقل الأضرار من موقعة الميستايا الأيام الماضية.

ويعد وضع الريال في الكامب نو تحت قيادة زيدان أحسن منه في البرنابيو كما تعكس الأرقام، لكن هاجس الإصابات التي لازمت الفريق قد يتبدد بتواجد كاسيميرو في قائمة المباراة المرتقبة.

وسيعكس كلاسيكو الصدارة رغم التخبط بين نتائج الفريقين والمدربين التنافس داخل الملعب فمثل هكذا مباريات تصحح الكثير من الأمور وتعطي دفعة لكليهما لانطلاقة جديدة قبيل عطلة الشتاء.

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