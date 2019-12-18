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فلامينغو يصل نهائي مونديال الأندية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن بطل الليبرتادورس فلامينغو البرازيلي من قلب تأخره بهدف إلى فوز بـ3 أهداف لواحد أمام بطل آسيا الهلال السعودي في نصف النهائي الأول لكأس العالم للأندية ليضمن تأهله إلى نهائي البطولة.

وتقدم الهلال منذ الدقيقة 19 عن طريق لاعبه سالم الدوسري بعد عرضية من الجهة اليمنى، وبعد 4 دقائق من انطلاق الشوط الثاني عدل جورجيان دي أراساكيتا النتيجة للفريق البرازيلي، ليضيف برونو هنريكي الهدف الثاني برأسية بعد عرضية رافينيا، قبل أن يسجل فلامينغو الهدف الثالث في الدقيقة 81 عن طريق علي آل بليهي بالخطأ في مرمى الهلال .

وسينتظر فلاميغو الفائز من مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي في نصف النهائي الثاني لمواجهته في المباراة النهائية للبطولة السبت المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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