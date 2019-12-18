أستون فيلا يطيح “بشبان ليفربول” من كأس “كاراباو”

تأهل أستون فيلا إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة “كاراباو” بعد اكتساحه ليفربول بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فيلا بارك.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة الرابعة عشرة عن طريق كونور هوريان، ليأتي الهدف الثاني بواسطة لاعب ليفربول مورجان بويس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17، ليعزز جوناثان كودجيا تقدم أستون فيلا بإضافته لهدفين في الدقيقتين 37 والأخيرة من الشوط الأول، وفي الوقت بدل الضائع من المباراة اختتم ويسلي مورايس خماسية فريقه.

ولعب ليفربول المباراة بفريق الشباب بعد ارتباط الفريق الأول بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية